Il FC Locarno è ancora nei guai...

La società presieduta da Michele Nicora, stando al sito LiberaTV, sarebbe stata dichiarata fallita negli scorsi giorni. Fatali sarebbero dei debiti nei confronti dell'AVS per 150.000 franchi.

Torna lo spetto del fallimento, sul FC Locarno. Stando al sito LiberaTV, in effetti, la società verbanese presieduta da Michele Nicora sarebbe stata dichiarata fallita in procura nei giorni scorsi. Il fallimento, spiega il portale, sarebbe stato determinato dall'AVS, nei cui confronti il club sarebbe debitore per circa 150.000 franchi.

Non sarebbe la prima volta che la società di Nicora viene dichiarata fallita. Era già accaduto nell'autunno 2016, prima che un ricorso salvasse il Football Club. Dovremmo saperne di più già nella giornata di venerdì 5 gennaio...

(Red)