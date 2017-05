Il Lugano cade a Sion

(LE FOTO) I bianconeri subiscono la prima sconfitta, per 2 a 0, dopo i sei risultati utili consecutivi. E ora si trovano a -4 punti in classifica dai vallesani.

Il Lugano si è presentato oggi a Sion con la voglia di portarsi a casa un altro risultato utile dopo le cinque vittorie e il pareggio (nell'incontro di domenica scorsa contro il Basilea) negli ultimi sei incontri e con la consapevolezza che un altro successo avrebbe permesso ai bianconeri il sorpasso proprio sulla squadra di casa e quindi la conquista del terzo posto in classifica. Ma così non è stato. I vallesani si sono infatti imposti per 2 a 0.

La partita è già iniziata in salita per gli uomini di Tramezzani, che dopo 13' erano già sotto di un gol a causa di un'autorete di Sulmoni che ha deviato un tiro di Konaké. Quattro minuti prima però il Lugano aveva avuto una grande occasione da gol, ma il tiro di Alioski è andato dritto sul palo. Da segnalare che il Sion dal 44' ha giocato con un uomo in meno, per un doppio giallo subito da Taravel (primo cartellino al 16').

Nel secondo tempo i bianconeri hanno provato a recuperare, ma nonostante alcuni cambiamenti in campo nel corso della partita (al 72' è entrato Mizrachi al posto di Carlinhos jr., al 74' Machin Dicombo al posto di Mariani e all'84' Vécsei al posto di Piccinocchi) non sono in pratica mai riusciti a far paura al Sion. La partita è poi stata chiusa definitivamente da Konaté, all'89', grazie a una rete su rigore.

TABELLINO

Sion - Lugano 2-0 (1-0)

Reti: 13' Sulmoni (autogol) 1-0, 89' Konaté (rigore) 2-0

Sion: Mitrjuschkin; Lüchinger, Zverotic, Taravel, Pa Modou; Constant (74. Morgado), Adão; Akolo (80. Itaperuna), Karlen, Carlitos (46. Ricardo); Konaté.

Lugano: Salvi; Cümart, Sulmoni, Golemic; Crnigoj, Piccinocchi (84. Vecsei), Sabbatini, Mariani (73. Pepin), Mihajlovic; Carlinhos (72. Mizrachi), Alioski.

Lugano senza Sadiku (squalificato), Jozinovic e Rosseti (infortunati).

Tourbillon: 9mila spettatori

(Red)