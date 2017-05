Il Lugano è già tornato a vincere

Dopo un pareggio e una sconfitta, la compagine di Paolo Tramezzani ha ritrovato il sorriso: a Cornaredo ha superato il San Gallo per 3-2. Doppietta per Mariani.

Non è durata molto l'astinenza dalle vittorie, in casa Lugano. Dopo il pareggio con il Basilea e la recente sconfitta di Sion, i bianconeri hanno ripreso a vincere martedì sera a Cornaredo contro il San Gallo. Alioski e compagni si sono imposti per 3-2.

La partita si è messa sui binari ideali a cavallo della mezz'ora, con le reti di Mariani (27') e di Crnigoj (32'), autori di due pregevoli conclusioni. Passata da poco l'ora di gioco però il Lugano si è inceppato ed ha permesso agli ospiti di pareggiare in meno di due minuti con Buess (in realtà una rocambolesca autorete di Mihajlovic) e Toko.

I bianconeri hanno quantomeno avuto il merito di non sciogliersi e di ritrovare in fretta il vantaggio con Mariani (70'), ispirato da Alioski (per una sera in versione assistman). Nel finale il San Gallo ha quindi provato a spingere, ma ad andare più vicini al gol sono stati ancora i padroni di casa con Alioski e Cümart. È finita 3-2, e il Sion (terzo) torna ad una sola lunghezza di distanza (con una partita da recuperare, giovedì a Basilea).

(Red)