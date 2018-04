Il Lugano espugna il Tourbillon

È bastato il minimo degli scarti al Lugano di Guillermo Abascal, per imporsi nella sfida-salvezza che è andata in scena questa sera al Tourbillon di Sion.

Contro una formazione - quella di Jacobacci - in ripresa, il giovane tecnico spagnolo, che per l'occasione ha dovuto fare a meno degli infortunati Junior e Gerndt, si è affidato a un 3-4-3 che in fase difensiva è spesso e volentieri diventato un 5-4-1. Una mossa tattica vincente che ha imbrigliato con efficacia il gioco offensivo dei locali. Tanto che per tutto l'incontro i vallesani non sono riusciti a scagliare un tiro che è poi finito nello specchio della porta difesa nuovamente da Kiassumbua.

Al 64', sul secondo tiro in porta degli ospiti, Janko - autore di una prova molto incoraggiante, di sostanza - ha dal canto suo trovato il gol vittoria sfruttando al meglio un calcio d'angolo e (soprattutto) una mezza papera di Fickentscher. Il finale, in apnea complice l'espulsione rimediata da capitan Sabbatini all'88' per somma di ammonizioni, non ha comunque permesso ai padroni di casa di trovare il pareggio.

Un successo che per i sottocenerini è una vera boccata d'ossigeno soprattutto a livello di classifica, dove ora contano 4 punti di vantaggio sul Losanna e sugli stessi vallesani.

(Red)