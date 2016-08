Il Lugano pareggia a Cornaredo

Fra le mura amiche di Cornaredo gli uomini di Manzo erano alla ricerca di un risultato utile, fondamentale per non venir risucchiati nella parte bassa della classifica. Il compito si annunciava tutto fuorché scontato, dato che l’avversario di giornata – il neopromosso Losanna – cercava conferme dopo la pesante sconfitta subita per mano dello Young Boys sette giorni or sono.

La sfida è iniziata bene per i bianconeri, che hanno messo pressione sulla difesa losannese, giocando una prima mezz’ora decisamente buona. Nonostante le diverse buone occasioni (una su tutte quella di Mizarchi) il primo tempo è terminato a reti inviolate.

La ripresa, però, è cominciata nel peggiore dei modi, con un grave errore di Padalino (decisamente in ritardo) che ha spianato la strada a Samuele Campo, autore del vantaggio vodese al 56’.

Senza perdersi d’animo, il Lugano ha quindi ripreso a macinare gioco, riuscendo a pareggiare con Alioski su contropiede al 65’. Un risultato tutto sommato giusto che accontenta entrambe le parti.

(F.J.)