Il Lugano strappa un punto ai campioni

Prosegue la striscia di risultati utili del Lugano, che a Cornaredo, in un ambiente di festa e davanti a 6.151 spettatori, ha ottenuto un buon punto casalingo contro la capolista Basilea, già campione.

Nel primo tempo, è stato il Basilea partire col pallino del gioco ed un maggior possesso, che è parso sterile ma solo per una decina di minuti. Al primo vero affondo infatti i renani hanno colpito con Fransson, su sponda di Taulant Xhaka. Un tiro angolato, dal limite dell'area, che ha lasciato di sasso Salvi: il portiere bianconero non ha potuto far altro che osservare il pallone colpire il palo ed appoggiarsi in rete. Pochi minuti dopo, oltretutto, mister Tramezzani si è visto costretto ad operare il primo cambio: fuori Crnigoj - fattosi male in seguito ad un contatto (falloso) con Riveros - e dentro Junior. Riassestatosi, il Lugano ha allora provato a reagire: ci ha provato un paio di volte Mariani da lontano ed un Alioski sempre pericoloso quando riparte e vicino al gol al 38' quando ha mandato alto un suggerimento di Junior sotto porta. Il brivido maggiore lo ha provocato però Steffen, in gol al 30' in posizione fortunatamente irregolare dopo tiro di Sporar non fermato da Salvi.

Nella ripresa è stato di nuovo il Basilea a colpire, a freddo, con Zuffi abile ad approfittare di un rilancio disgraziato di Mariani. Il Lugano però non ha accusato il colpo, anzi, ha trovato in fretta il modo di accorciare le distanze con lo stesso Mariani, atterrato in area da Hoegh: rigore. E Alioski dal dischetto non ha sbagliato. I bianconeri hanno continuato allora ad imporre il ritmo, e con merito all'80' hanno pareggiato i conti con Sadiku, ben imbeccato in area da Mariani. Il bomber albanese però nella foga dell'esultanza ha rimediato un secondo giallo ed è stato espulso. È stato quindi un finale di sofferenza, ma neppure troppo, con l'occasione più ghiotta capitata anzi sui piedi di Junior (rete esterna).



(FM)