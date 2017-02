Il Lugano targato Tramezzani schiaccia il GC

di Giacomo Butti

Nella prima partita dell’anno a Cornaredo, Tramezzani ed i suoi hanno colto un importante successo sulle Cavallette, imponendosi con il risultato di 3-0. Lasciate alle spalle le paure e le insicurezze palesate nello scontro con il Basilea, i bianconeri si sono resi protagonisti di una prestazione solida e convincente nonostante l’assenza del sempre decisivo Alioski (somma di cartellini gialli).



I padroni di casa hanno spinto sull’acceleratore sin dai primi minuti, attaccando a più riprese la difesa avversaria soprattutto dalla fascia sinistra; è da questa zona di campo che è nata la grande occasione (poi sprecata) da Crnigoj. I bianconeri non si sono demoralizzati e hanno invece proseguito con le loro manovre offensive, fino ad arrivare all’11’ alla prima rete della serata: il pallone è finito alle spalle dell’estremo difensore ospite grazie ad un tiro di Sabbatini (deviato dallo zurighese Bergström). Dopo la prima rete, i sottocenerini hanno proposto nuovamente delle buone azioni trovando dopo soli sette minuti (18’) il gol del raddoppio con Carlinhos Jr., alla sua prima rete in bianconero.



Punto sul vivo dalla seconda rete subita, il Grasshopper ha cercato di svegliarsi dal torpore iniziale, proponendosi più volte in avanti senza tuttavia riuscire ad impensierire il portiere luganese Salvi; sempre per vivacizzare il proprio gioco è arrivato il primo cambio ospite (Caio per Bajrami al 39’). Nonostante altre due buone occasioni sui piedi di Crnigoj e Sadiku, il primo tempo non ha visto altre reti e si è dunque concluso con il risultato di 2-0, con i bianconeri superiori agli ospiti anche da un punto di vista statistico: 5 a 1 i tiri in porta per gli uomini di Tramezzani.

Nel secondo tempo il Lugano è stato bravo a non permettere al Grasshopper di tornare in partita: nonostate il rapido utilizzo degli altri cambi rimasti (Pusic per Brahimi al 54’, Munsy per Tabakovic al 61’), Tami e i suoi uomini si sono dimostrati poco concreti tanto da non andare oltre all’effettuare, nel restante tempo, un solo tiro verso Salvi.



I sottocenerini, forti della sterilità offensiva e scarsa attenzione difensiva dimostrata dagli avversari, hanno sfruttato con Sadiku l’occasione di abbellire ulteriormente il risultato con il 3-0 che ha chiuso la partita (50esima rete in bianconero dell’attaccante, la prima dal ritorno a Lugano).

segnalare, all’88’, il palo colpito da Mariani, vicinissimo ad allungare ulteriormente sugli avversari. Col fischio dell’arbitro al 94’, Tramezzani ed i suoi hanno dunque portato a casa con un’ottima prestazione i primi 3 punti del 2017.