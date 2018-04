Il Lugano torna a sorridere a Cornaredo

Prima vittoria casalinga da più di due mesi a questa parte per la squadra di Abascal, che ha superato il San Gallo per 2-1. Decisive le reti di Sabbatini e Junior.

Dopo la beffarda sconfitta incassata una settimana fa a Zurigo contro il Grasshopper, il Lugano di Guillermo Abascal è tornato a sorridere nel tardo pomeriggio a Cornaredo, dove ha superato il San Gallo per 2-1. Per i sottocenerini si tratta della prima vittoria casalinga da oltre due mesi a questa parte.

Gli uomini del giovane tecnico iberico, che hanno disputato un incontro tutto sommato positivo, si sono portati in vantaggio per primi grazie alla rete siglata da capitan Sabbatini al 18' e in seguito hanno controllato più o meno agilmente. Perlomeno finché, in maniera quasi paradossale, Junior non ha trovato - con un tocco di tacco splendido - il raddoppio all'86'.

A quel punto gli ospiti, forse punti nell'orgoglio, hanno avuto una reazione, che ha portato al 2-1 di Kukuruzovic al 93'. Un tentativo tardivo però, perché il forcing finale (condito dall'espulsione di Daprelà) non ha comunque portato al pareggio.

Il club del presidente Angelo Renzetti incamera così tre punti pesantissimi in ottica salvezza, portandosi momentaneamente a +7 sul Losanna attualmente ultimo.

(Red)