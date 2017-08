Per il Lugano un punto prezioso a Basilea

Dopo la beffarda sconfitta patita mercoledì sera a Cornaredo nel recupero contro il San Gallo, il Lugano di Pierluigi Tami ha subito rialzato la testa. E lo ha fatto in un contesto tutto fuorché semplice, andando a bloccare sul pari il Basilea campione in carica nella sfida disputata oggi al St. Jakob-Park. Sabbatini e compagni si sono resi protagonisti di una buona partita, giocata con grande personalità e senza timore reverenziale nei confronti degli uomini di Wicky. Anzi, nel primo tempo i sottocenerini si sono dimostrati superiori ai padroni di casa, costruendo il gioco in maniera compatta e ordinata, sprecando qualche occasione di troppo sotto porta. Nel secondo tempo i renani hanno però alzato il proprio ritmo, mettendo maggiormente in difficoltà i bianconeri e trovando il gol del vantaggio su rigore, generato da un intervento scorretto di Sabbatini ai danni di Steffen. Dal dischetto, al 62', l'olandese Van Wolfswinkel non ha sbagliato, superando l'estremo difensore ticinese David Da Costa. Nei minuti finali gli uomini di Tami hanno però nuovamente preso in mano il pallino del gioco, nel tentativo di impattare l'incontro. Un pareggio cercato e (meritatamente) trovato all'86' dal brasiliano Junior, subentrato pochi minuti prima al franco-marocchino Marzouk. Il sudamericano ha sfruttato al meglio un ottimo assist di Piccinocchi per portare sul definitivo 1-1 il punteggio. Il Lugano torna così in Ticino con un punto prezioso, nonché meritato per quanto mostrato lungo tutto l'arco del match.

(Red)