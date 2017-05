Il Lugano vince e conquista l'Europa

Ennesima vittoria del Lugano in questo eccezionale girone di ritorno. A Cornaredo gli uomini di Tramezzani si sono infatti imposti sul fanalino di coda Vaduz, ormai definitivamente retrocesso in Challenge League, issandosi temporaneamente al terzo posto e ritrovando le coppe europee dopo 15 anni.

I bianconeri partono subito forti, trovando il primo vantaggio con il solito Armando Sadiku che firma di testa l'1-0 su cross di Mihajlovic. Il Vaduz non sembra avere i mezzi per impensierire i ticinesi, anche se all’inizio della seconda frazione Salvi ha dovuto superarsi in un paio di occasioni per evitare il pareggio dei principini.

Verso il finale il Lugano riprende quindi saldamente le redini del gioco trovando il raddoppio con Mariani all’81’. Gli ospiti accorciano le distanze al 92’ dopo una confusa azione in mischia nell’area bianconeri, ma è ormai troppo tardi.

A due turni dal termine del campionato i ticinesi si issano così al terzo posto con 50 punti, uno in più del Sion e ben 7 in più del Lucerna, che proprio domani sfiderà i vallesani. Il quarto posto - sinonimo d'Europa - è quindi definitivamente ipotecato, rappresentando per il Lugano il coronamento di una stagione che ha vissuto un finale strepitoso.

(Red)