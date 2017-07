Il Lugano vuole rigiocare solo metà partita

La società bianconera ha inoltrato un'istanza in questo senso alla SFL dopo che ieri l'incontro a Cornaredo contro il San Gallo è stato interrotto per maltempo sull'1-0.

Il FC Lugano ha inoltrato ieri alla Swiss Football League (SFL) un’istanza con la quale chiede che la partita con il San Gallo, sospesa per impraticabilità del campo al 45′, venga rigiocato a decorrere dal momento dell’interruzione.

La società bianconera fa notare come il Regolamento della SFL preveda che sia il responsabile delle competizioni a valutare e decidere se far rigiocare interamente o meno le gare interrotte. Non esistono disposizioni vincolanti in tal senso. Il Lugano ricorda inoltre come nei principali campionati europei e nelle competizioni UEFA per club la pratica sia quella di proseguire il match a partire dal minuto della sospensione.

Il Lugano fa sapere di attendere ora "serenamente" la decisione che verrà presa a Berna. In ogni caso ha già fatto sapere che sottoporrà al Comitato esecutivo della SFL una richiesta di modifica dei regolamento nel senso di allinearsi a quanto avviene all’estero.

(Red)