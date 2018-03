"Il mio sogno? Vivere grazie al calcio"

di Gianluca Pusterla

Manicone. Un cognome che nel mondo del calcio ha un peso specifico importante. Antonio con la maglia dell’Inter vinse una Coppa Uefa e oggi guida con sapienza la Svizzera insieme a Vladimir Petkovic. Antonio, giocoforza, la passione per il calcio l’ha trasmessa anche ai suoi figli, Carlo e Tommaso. Il primo l’anno scorso ha stupito tutti al Torneo di Viareggio con la maglia dell’Empoli e oggi milita nel Lugano. Mentre il secondo, Tommaso, gioca nel Castello in Seconda Lega e sogna un futuro nel mondo del pallone.

In quale veste? Quella di procuratore. «Studio legge all’Università di Como e da circa 8 mesi sono agente FIFA. Ho scelto questo percorso perché vorrei unire competenze calcistiche e legali, un binomio fondamentale oggigiorno per garantire un buon servizio».

Tommaso, che ruolo ha il calcio in casa Manicone? «Un peso importante! Ovviamente si vive di sport e di calcio in casa nostra. Io gioco nel Castello, faccio l’agente e amo il calcio. Fare questo lavoro, quindi, è per me un privilegio. Faccio davvero quello che più mi piace».

Ma come si diventa un procuratore affermato? «La strada è lunga. Il mio primo obiettivo è quello di completare gli studi (sono a metà del quarto anno, mi manca un anno e mezzo). Il secondo è quello di impormi professionalmente. Non è facile, per questo ogni settimana mi divido tra partite, incontri con direttori sportivi, presidenti, allenatori e calciatori. Inoltre leggo molto, ovviamente libri che ruotano attorno al calcio, alla psicologia e alla comunicazione».

Tommaso si descrive come un ragazzo estroverso, disponibile e a cui piace essere sempre organizzato, in tutti gli ambiti. La sua squadra, il Castello, avrebbe dovuto iniziare il girone di ritorno domenica scorsa, ma la meteo ha rimandato la ripresa. Come vedi i prossimi mesi? «Sono ottimista. Nella prima parte non tutto è andato per il verso giusto, ma grazie anche ad alcuni accorgimenti sono sicuro che si vedrà un miglioramento. Ci rifaremo!»