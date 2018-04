"Il nostro obbiettivo sono i quarti"

PASSIONE CALCIO - La nazionale svizzera romperà il ghiaccio agli Europei Under 17 in Inghilterra il prossimo 4 maggio. Tra i convocati anche il ticinese Lucio Sol.

di Gianluca Pusterla

Non riuscite ad attendere giugno per i Mondiali in Russia? Non temete, tra qualche giorno la nostra nazionale giocherà un’altra manifestazione importante. Di cosa stiamo parlando? Degli Europei Under 17, al via il prossimo 4 maggio in Inghilterra, tempio e luogo che ha dato i natali al football. E, c’è di più, il nostro Cantone sarà rappresentato da Lucio Soldini, portiere del Team Ticino Under 18 che con le sue parate ha contribuito in maniera importante alla qualificazione alla fase finale. Ad accompagnarlo ci saranno pure Alessandro Mangiarratti (assistente di Stefan Marin) e Patrick Foletti (responsabile dei portieri).

Al giovane Lucio Soldini abbiamo chiesto cosa significa indossare la maglia della Svizzera. «È bellissimo, un orgoglio. È sempre una grande emozione giocare contro altri Paesi, altre filosofie di gioco e altre culture. Inoltre grazie a queste partite ho potuto vedere tanti Paesi come Scozia, Galles, Italia, Repubblica Ceca, Belgio e Malta. Sono sempre delle esperienze calcistiche e di vita arricchenti. Devo dire che sono stati momenti bellissimi che ricorderò per tutta la vita». Lucio è un ragazzo umile, ma con le idee chiare. «Lavoro ogni giorno intensamente, sul campo e nella vita, per migliorarmi costantemente sia calcisticamente che come persona».

La Svizzera romperà il ghiaccio venerdì, in una super sfida che la vedrà contrapposta all’Italia, lunedì sarà il turno di Israele e giovedì 10 maggio affronterà i padroni di casa dell’Inghilterra. Per capire l’ambizione della Svizzera abbiamo interpellato Mangiarratti. «Il nostro obiettivo è quello di passare il girone e arrivare ai Quarti. Non sarà facile, ma la nostra è una buona squadra. La favorita? Non mi sbilancio, sono tante le formazioni con delle reali chances di arrivare fino in fondo».

Il programma

- Italia - Svizzera (venerdì 4 maggio, ore 14.00, St. George’s Park);

- Svizzera - Israele (lunedì 7 maggio, ore 13.30, St. George’s Park);

- Svizzera - Inghilterra (giovedì 10 maggio, ore 20.00, Rotherham United);

- Fase a gironi: 4-11 maggio;

- Quarti di finale: 13-14 maggio;

- Semifinale: 17 maggio;

- Finale: 20 maggio.