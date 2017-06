Inizia la prevendita per Lugano-Milan

È iniziata a grande ritmo la prevendita riservata agli abbonati per l’amichevole Lugano Milan dell’11 luglio. A partire dalle ore 17 di oggi partirà la vendita pubblica e sarà possibile per tutti i tifosi (abbonati e non) acquistare i biglietti.

I canali di vendita sono i gli abituali punti vendita Ticketcorner (negozi Manor, principali uffici postali e stazioni FFS) o sul sito online di Ticketcorner. Non sarà possibile l’acquisto di biglietti in tribuna principale, in quanto quest’ultima è stata riservata unicamente agli abbonati.

Per gli abbonati che volessero il biglietto a prezzo scontato, sarà possibile acquistare lo stesso, unicamente presso il segretariato (orari di apertura lunedì-venerdì dalle ore 8 alle ore 12 e dalle 14 alle 17, con apertura estesa il giovedì fino alle ore 19)

Vista la grande affluenza prevista la Società consiglia a tutti i tifosi di affrettarsi nell’acquisto.

(Red)