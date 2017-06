"La Città è con il Lugano"

di Paolo Galli

In un momento in cui c’è bisogno soprattutto di fatti, anche le parole possono aiutare, comunque, a inquadrare una situazione in lenta fase di cambiamento. I rapporti tra Lugano città e Lugano calcio sono migliorati, rispetto a qualche anno fa. E questa tendenza dovrà essere in qualche modo alla base di un nuovo sentimento di identificazione: la città, se non la regione, potrà così specchiarsi non soltanto nel Ceresio, ma anche nel FC Lugano, che a sua volta dovrà sapere di poter contare fino in fondo sull’ambiente che lo circonda. Un FC Lugano che questa sera vivrà una partita importantissima, fondamentale addirittura in vista di quella che sarà, poi, la nuova stagione. In caso di pareggio o di vittoria contro il Lucerna – o in caso anche di sconfitta, se nel frattempo il Sion non batterà il GC –, i bianconeri chiuderebbero il campionato al terzo posto, ritrovandosi quindi in tasca un biglietto diretto per la fase a gironi della prossima Europa League. Cornaredo farà registrare, per l’occasione, il tutto esaurito. E allo stadio sarà presente anche il sindaco, Marco Borradori.

Signor sindaco, che serata si aspetta?

Mi attendo una serata di forti emozioni e spero che, alla fine, tutti saranno contenti, i tifosi, i giocatori, la città. Io ci sarò, anche se per un precedente impegno potrò arrivare soltanto a partita iniziata. In questa stagione ho assistito a diversi incontri, soprattutto nella seconda fase: ho insomma il cuore vicino alla squadra. Sono contento per i risultati sportivi, ma lo sono anche per i rapporti attuali con la dirigenza, in merito al futuro polo sportivo e degli eventi. Direi che la via ora è tracciata. In passato, motivi di attrito ce n’erano, è vero, ma adesso abbiamo preso un’altra direzione. E lo stesso ha fatto la squadra. Per questo occorre dire grazie ai giocatori, all’allenatore, che ha dato il la a un girone di ritorno strepitoso, e al presidente. Tutto si può dire di Renzetti, ma non che manchi di fede, costanza e perseveranza. L’Europa e, più in generale, questa situazione di classifica rappresentano il giusto premio per lui. Il pubblico invece a volte è un po’ mancato, ma speriamo che per quest’ultima partita, come era stato contro il Basilea, si faccia sentire.

Cos’è per lei il FC Lugano?

Mentirei se dicessi che sono sempre stato un tifoso sfegatato. Ho sempre visto, questo sì, nel Lugano, un punto di riferimento. Prima di entrare in politica, in particolare quella comunale, lo seguivo soprattutto attraverso i media. Ho comunque assistito alla finale di Coppa Svizzera del 1993, così come, purtroppo, per come è andata a finire, a quella dello scorso anno. Mi sento vicino, ora, al club, mi sta a cuore. I risultati recenti poi sono un potente richiamo per tutta la vita della città. Mi immagino che, di questo passo, tanti tifosi si avvicineranno ulteriormente al Lugano.