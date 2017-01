La FIFA allarga i mondiali

A partire dal 2026 ben 48 nazionali potranno accedere alla competizione, venendo divise in 16 gironi da 3 squadre ciascuno.

L’ipotesi di un possibile allargamento della fase finale dei mondiali era discussa da tempo e ora è arrivata la conferma: la FIFA ha approvato all’unanimità l’ampliamento della Coppa del mondo a 48 nazionali a partire dal 2026.

Attualmente sono 32 le squadre che accedono alla fase finale, secondo un formato adottato in occasione di Francia ’98. In futuro, dunque, i 48 partecipanti verranno divisi in 16 “mini gironi” da 3 nazionali ciascuno. Ai 1/16 accederanno le prime 2 squadre di ogni gruppo.

L’allargamento dei mondiali permetterà innanzitutto alla FIFA di ottenere entrate finanziarie maggiori grazie a diritti TV e accordi commerciali.

(Red/Ats)