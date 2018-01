La Nazionale in ritiro a Lugano

In vista dei Mondiali 2018 in Russia, gli uomini di Petkovic saranno in Ticino dal 27 maggio all'8 giugno, quando si disputerà un test internazionale contro il Giappone.

Era un'ipotesi, ma ora è stata confermata. La Nazionale svizzera di calcio ha scelto -di nuovo- Lugano come base per il suo ritiro di preparazione in vista dei Mondiali di calcio 2018 in Russia.

La squadra era già stata a Lugano due anni fa prima degli Europei 2016 in Francia, e quest'anno farà ritorno nella Città sul Ceresio il 27 maggio.

A Cornaredo l'8 giugno si disputerà inoltre un test internazionale contro il Giappone. In programma un secondo test, ma la data è ancora da definire. L’Associazione Svizzera di Football informerà anzitempo sull’orario del match e la prevendita dei biglietti.

Gli avversari ai Mondiali

Ai Mondiali di Russia, la Svizzera dovrà vedersela il 17 giugno alle 20 con il Brasile. Nel girone E sono stati sorteggiati quali avversari della Nazionale anche la Serbia (partita in programma il 22 giugno alle 20) e il Costa Rica (27 giugno alle 20).

(Red)