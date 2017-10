La perfezione non è più abbastanza

di Paolo Galli

La partita perfetta di Vladimir Petkovic, da CT della nazionale svizzera, rimane quella giocata a Basilea il 6 settembre 2016 contro un Portogallo fresco di titolo europeo. Si riparte da là, questa sera, al Da Luz di Lisbona. Si riparte da quel 2-0, così pulito e, appunto, perfetto. Un 2-0 che in sostanza ha dettato i ritmi del gruppo B di qualificazione ai Mondiali di Russia, con la Svizzera in fuga da allora, braccata – a suon di gol – proprio dai lusitani.

Quei tre punti di vantaggio sono rimasti intonsi, quasi inattaccabili. Ma se dobbiamo fare capo, ancora oggi, a quella prima partita, giocata al St. Jakob Park, dobbiamo ammettere che allora il Portogallo non aveva Cristiano Ronaldo. La Svizzera – che dal canto suo non disponeva di Shaqiri – ne aveva approfittato. Aveva però approfittato soprattutto del senso di sbornia provocato negli uomini di Fernando Santos da quello stesso titolo vinto soltanto due mesi prima.

Petkovic era stato eccellente, tatticamente, nel trovare il punto debole dei suoi avversari e nel coordinare quindi i movimenti continui dei suoi trequartisti (nell’occasione Embolo, Dzemaili e Mehmedi), in modo da mandare in tilt gli “sbronzi” lusitani. Il Portogallo infatti ci aveva capito poco o nulla. L’incontro di questa sera sarà un’altra cosa, coinvolgerà maggiormente la parte emotiva, ma sotto un certo aspetto potrebbe presentare dinamiche tattiche simili, offrendo ai rossocrociati qualche spazio in più addirittura in fase di ripartenza – dovrà essere il Portogallo infatti a fare la partita.

Certo, c’è Cristiano Ronaldo (con tutta la sua fame, rabbiosa), in più, da controllare, ma la Svizzera nel frattempo è cresciuta parecchio, è evoluta, e lo ha fatto appoggiandosi soprattutto a quella partita, a quel bellissimo 2-0 rifilato ai campioni europei in carica, a quelle sicurezze. In vista dei Mondiali, ora serve però un altro passo, un’altra partita perfetta. Persino – e scusate l’iperbole – più perfetta.