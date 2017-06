La prima uscita del Milan a Cornaredo

I tifosi del FC Lugano potranno gustarsi un primo assaggio del calcio europeo di alto livello già a luglio. La società bianconera comunica infatti che ospiterà la prima uscita stagionale dell’AC Milan prima che i rossoneri partano per la tournée asiatica per poi tornare in Europa ad affrontare il terzo turno preliminare di Europa League.

L’amichevole si disputerà allo stadio Cornaredo di Lugano martedì 11 luglio 2017 alle ore 19:00.

Informazioni sui biglietti

Di seguito tutte le informazioni sui biglietti per la partita FC Lugano – AC Milan:

- Prevendita aperta a partire da domani, 28 giugno 2017, alle ore 9.00 e a prezzi scontati presso il segretariato allo stadio di Cornaredo per gli abbonati FC Lugano (stagione 2017/18) e per chi sottoscriverà l’abbonamento contestualmente all’acquisto di un biglietto.

I prezzi per gli abbonati sono i seguenti:

Tribuna principale centrale: Adulto CHF 50, AVS/AI/Studente/Under 14 CHF 40

Tribuna principale laterale: Adulto CHF 40, AVS/AI/Studente/Under 14 CHF 30

Tribuna Monte Brè: Adulto CHF 30, AVS/AI/Studente CHF 25, Under 14 CHF 10

Spalti e Curva: Adulto CHF 15, AVS/AI/Studente CHF 10, Under 14 CHF 5

- Prevendita aperta a tutti dal 1 luglio 2017 su ticketcorner.ch, presso i soliti punti vendita Ticketcorner e presso il segretariato allo stadio di Cornaredo.

Per l’occasione e per non stravolgere i lavori di numerazione della tribuna Monte Brè, essa sarà ancora non numerata.

Trattandosi di un’amichevole, non sono da considerarsi validi abbonamenti sponsor, pass parcheggi e pass vari.

Il programma delle amichevoli

Di seguito anche il programma definitivo delle amichevoli di preparazione della stagione 2017/18, che nel frattempo ha subìto alcune modifiche:

Sabato 1 luglio: AC Sementina – FC Lugano (a Sementina alle ore 16:00)

Martedì 4 luglio: FC Köniz – FC Lugano (luogo e orario da definirsi)

Venerdì 7 luglio: FC Chiasso – FC Lugano (luogo e orario da definirsi)

Martedì 11 luglio: FC Lugano – AC Milan (a Cornaredo alle ore 19.00)

Sabato 15 luglio: AC Chievo Verona – FC Lugano (luogo e orario da definirsi)

