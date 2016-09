La resistenza è un affare per pochi

di Paolo Galli

Il Chiasso così rischia di sentirsi solo, solo contro tutti. Contro avversarie sulla carta più attrezzate, contro se stesso e il tentativo di autodistruzione di inizio stagione, ma anche contro una piazza che non si sente più addosso, nonostante gli sforzi che sta facendo per rimanere aggrappato alla Challenge League. A seguire i rossoblù, nel vittorioso incontro di sabato, in Coppa, c’erano quattrocento spettatori. Il colpo d’occhio sulla tribuna era desolante. Abbiamo chiesto al giocatore più esperto di questo Chiasso, Andrea Guatelli, come si viva dall’interno questo scollamento.

«Quest’anno ho già cercato di richiamare l’attenzione nei nostri confronti, ma non è servito a molto. D’altronde, se questo è ciò che provano i chiassesi, non possiamo farci granché. Noi possiamo solo continuare a impegnarci il più possibile, come fatto dall’inizio della stagione, e sperare che si riavvicinino. Il Chiasso, nonostante i numeri della sua realtà, gioca ancora a un livello molto alto. La squadra quest’anno è giovane e avrebbe bisogno di maggiore supporto. Il fatto di avere pochi tifosi e di sentire questa freddezza, insomma, non ci aiuta. Però si va in campo comunque per fare risultato».

Come ti spieghi questa distanza?

Mah, probabilmente c’è poca passione per lo sport in sé. L’altro giorno ero in centro e una persona mi ha avvicinato, dicendomi: «Anche oggi la squadra non ha fatto una grande partita...». Ma ragazzi vi rendete conto di quello che stiamo facendo? Sabato l’età media era di 22 anni. È come uno che si mette al volante di una 500 e che rimane deluso di fronte al fatto di non avere l’accelerazione di una Ferrari. Inutile arrivare al Riva IV e pretendere di vedere l’Inter. Assurdo rimanere disillusi. Bisogna capire lo spirito che stiamo mettendo.

La squadra è inesperta, con tanti esordienti, ma non molla mai, non ha mai preso schiaffi da nessuno, nemmeno dallo Zurigo. Anzi, al Letzigrund, uno stadio che conosco bene, abbiamo fatto una bella figura, nonostante la sconfitta. Se ci si mette in quest’ottica, allora si può davvero partecipare a qualcosa di importante. Noi poi proveremo a raggiungere i nostri traguardi a prescindere da tutto: per noi, per la società... Chi conosce davvero la realtà, secondo me ha capito.

Anche quanto combinato dalla società questa estate non ha contribuito a trattenere la gente allo stadio. Concordi?

Questo è fuori discussione. Però alla fine io sono stato e sono tuttora un tifoso - del Parma -, ma quando vado allo stadio non faccio di certo questi ragionamenti. Voglio solo che la mia squadra dia tutto per la maglia che indossa. Sì, c’è stato un trambusto questa estate, ma la squadra ora c’è e si sta impegnando, non abbiamo zero punti. Stiamo lavorando duro anche per superare i nostri stessi limiti. La squadra, come detto, è giovane, manca d’esperienza, ma proprio per questo ancora non sappiamo dove potrà arrivare. Questi giovani hanno margini di miglioramento molto grossi: ancora non si sa cosa potranno diventare. Anche per i più vecchi, come me, questo rappresenta un grande stimolo. Diamo tempo al tempo, e intanto mettiamo ancora un po’ di fieno in cascina.

A Zurigo si è visto un Chiasso a tratti anche coraggioso: la giovane età media o la mano del mister?

Andare a giocare a Zurigo rappresenta una vetrina; l’avevo detto ai ragazzi. Ma la cosa più importante è che ci siamo andati come una squadra organizzata. Tutti sapevano esattamente cosa dovevano fare. Il mister d’altronde lo stiamo seguendo dal primo giorno, al massimo della nostra attenzione. Sappiamo che dobbiamo legarci a lui e a quello che ci trasmette, e che dobbiamo farlo tutti assieme, senza ritenere opinabile il suo messaggio: solo così potremo farcela.

