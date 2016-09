La Svizzera batte i campioni d'Europa

Con due reti a zero i rossocrociati sconfiggono il Portogallo nel primo incontro per le qualificazioni per i Mondiali del 2018 in Russia.

Un’ottima Svizzera, capace di soffrire e dimostrarsi cinica e letale in fase offensiva, ha sconfitto per 2-0 il Portogallo campione d’Europa in carica nel primo incontro delle qualificazioni per i Mondiali del 2018 in Russia.

Nonostante il pallino del gioco sia spesso rimasto in mano ai lusitani, sono stati i rossocrociati a portarsi per primi in vantaggio. A sbloccare la contesa ci ha pensato Breel Embolo al 24’, sugli sviluppi di un calcio di punizione ben battuto da Ricardo Rodriguez, ha insaccato di testa alle spalle di un colpevole Rui Patricio.

Pochi minuti più tardi, al 30’, Admir Mehmedi ha trovato addirittura il raddoppio, concludendo in maniera spettacolare un’azione magistralmente orchestrata da Seferovic.

Il primo tempo ha inoltre regalato un altro episodio discutibile, quando al 40’ l’arbitro spagnolo Lahoz ha ammonito per simulazione lo stesso Mehmedi, anche se il rossocrociato è parso subire un fallo (pestone) da parte di Pepe, comunque qualche centimetro fuori dall’area di rigore.

Come prevedibile, il secondo tempo si è ben presto trasformato in un monologo della squadra portoghese, incapace però di dimostrarsi realmente pericoloso se non in un’occasione, all’81’, quando Nani ha colpito un palo. Il pubblico del St. Jakob Park di Basilea ha dunque potuto gioire per i primi tre punti trovati da Lichtsteiner e compagni, nonostante l’espulsione rimediata da Granit Xhaka nel secondo dei tre minuti di recupero.

Parte dunque bene la campagna di qualificazione per la selezione di Vladimir Petkovic, che si trova attualmente in testa al gruppo B.

