La Svizzera fa il pieno di fiducia

La Nazionale non lascia spazio all'Ungheria, conquistandosi la vittoria per 5-2. I rossocrociati decideranno la loro presenza ai Mondiali 2018 martedì contro il Portogallo.

di Giacomo Butti

Dalla sconfitta subita il 25 giugno 2016 ad opera della Polonia, la nazionale svizzera di strada ne ha fatta, e parecchia: in ottica qualificazioni per i mondiali, Lichtsteiner e compagni si sono infatti presentati al St. Jakob-Park con un bottino di 8 vittorie in altrettanti incontri ufficiali. Chiamati a consolidare la propria leadership nel girone B, gli elvetici non si sono tirati indietro e hanno sconfitto l’Ungheria per 5-2 con una prestazione convincente.

Cominciato con un ritmo relativamente blando, l’incontro si è acceso tra il 18’ ed il 20’, dove gli uomini di Petkovic hanno trovato rapidamente il doppio vantaggio. Il primo gol è arrivato dai piedi di Xhaka, lesto nell’approfittare di un errore grossolano dell’estremo difensore avversario; il 2-0 è invece arrivato sulla conclusione di Frei, deviata in rete da un difensore magiaro.

Nei minuti seguenti la Svizzera ha continuato a spingere fino ad ottenere, sul finale di primo tempo (43’), il terzo gol: Zuber, abile a sfruttare l’assist di Shaqiri, è infatti riuscito ad infilare Gulacsi sul secondo palo.

Nel secondo periodo, cominciato con il 4-0 di Zuber al 49’ (ancora complice l’intervento poco pulito del portiere avversario), la Svizzera ha subìto una leggera flessione che ha permesso agli avversari, rapidi a sfruttare una delle pochissime occasioni concesse, di siglare la rete del momentaneo 4-1 (Guzmics, 58’).

Nei restanti minuti la formazione elvetica ha soprattutto amministrato il vantaggio accumulato, abbellendo il risultato con il gran gol di Lichsteiner all’83’ (5-1) prima di subire la rete finale dell’Ungheria (Ugrai, 89’).

Nel nono incontro valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali, la Svizzera è dunque riuscita nuovamente ad imporsi, mantenendo il controllo del girone B; martedì incontrerà il Portogallo nella sfida che stabilirà chi tra le due nazionali potrà godere definitivamente del primo posto.

Le formazioni:

Svizzera: Sommer, Lichtsteiner, Schär, Djourou, Moubandje, Freuler (Derdiyok, 84’), Xhaka, Shaqiri, F. Frei (Zakaria, 73’), Zuber, Seferovic (63’, Embolo).

Ungheria: Gulacsi, Bese (Lang, 32’), Guzmics, Kadar, Korhut, Nagy, Elek (Markvart, 56’), Varga (Sallai, 69’), Patkai, Lovrencsics, Ugrai.