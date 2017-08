La Svizzera festeggia sotto la pioggia

Svizzera bagnata, Svizzera fortunata. Sì, perché - nonostante i timori legati ad un possibile rinvio - la pioggia non ha fermato né la partita né la striscia di successi consecutivi della nazionale di Vlado Petkovic, verso i Mondiali 2018, che a San Gallo ha superato anche la modesta Andorra su un campo ai limiti dell'impraticabile. Più volte, in effetti, l'incontro è stato sospeso per permettere di asciugare (per quanto possibile) il campo. L'acqua in un primo momento ha naturalmente fatto il gioco (difensivo) degli ospiti, ma alla lunga la Svizzera è riuscita a concretizzare la propria superiorità, grazie a Seferovic, autore di una doppietta a cavallo della pausa, e a Lichtsteiner. La Svizzera rimane così al comando nel proprio girone, a +3 sul Portogallo, impostosi dal canto suo per 5-1 contro le Isole Far Oer.

(Red)