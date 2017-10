La Svizzera pesca l’Irlanda del Nord

(LE FOTO) Sfortunato sorteggio per i rossocrociati, che trovano un avversario duro, forte difensivamente. Andata a Belfast, ritorno in casa. E l’Italia intanto trova la Svezia.

Vladimir Petkovic e i suoi hanno appena scoperto contro chi giocheranno lo spareggio per i Mondiali: l’Irlanda del Nord. Già, la squadra di Michael O’Neill proverà a fare lo sgambetto ai rossocrociati, e ci proverà con tutte le armi a sua disposizione, in particolare attraverso una forte tenuta difensiva, con tanta compattezza. In effetti, l’Irlanda del Nord sembrava la più scomoda tra le possibili avversarie, nonostante i suoi limiti in fase offensiva. La prima partita si giocherà a Belfast, ritorno invece – con ogni probabilità – a Basilea. Ancora da stabilire le date.

Gli altri abbinamenti: Croazia-Grecia, Danimarca-Irlanda, Svezia-Italia.

