La Svizzera resta a punteggio pieno

La nazionale di Petkovic, impegnata in trasferta contro le Far Oer nel sesto incontro di qualificazione per i Mondiali del 2018, si è imposta per 2-0. In rete Xhaka e Shaqiri.

Alla nazionale svizzera sono bastate due reti - una per tempo - di Granit Xhaka (36') e Xherdan Shaqiri (59') per piegare la resistenza delle Isole Far Oer e ottenere il sesto successo in altrettanti incontri di qualificazione in vista dei Mondiali russi del prossimo anno. La selezione di Vladimir Petkovic, chiaramente superiore all'avversario durante tutto l'arco dell'incontro ma incapace di concretizzare al meglio le varie chance create, resta così in testa al gruppo B a punteggio pieno, davanti al Portogallo. I rossocrociati hanno inoltre prolungato di un ulteriore match la striscia di vittorie consecutive (fra match ufficiali e amichevoli), ora giunta a 7. Il precedente record era di 5. Il prossimo impegno è fissato per il 31 agosto, quando capitan Lichtsteiner e compagni affronteranno Andorra.

(Red)