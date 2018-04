L'enologo diviso tra vino e calcio

di Gianluca Pusterla

Gabriele Bianchi ha due passioni sconfinate: il calcio e il vino. No, non è il George Best del Ticino, Gabriele con il vino sta costruendo il proprio futuro professionale. Enologo presso l'azienda di famiglia (Azienda agricola Bianchi), insieme al fratello Martino coltiva e cura le vigne. Sei ettari di vigna per produrre vino biologico. Due giovani intraprendenti che si sono lanciati in un mondo affascinante. E il calcio? «È per me una valvola di sfogo. Riesco a distrarmi e sfogarmi dopo un'intensa giornata di lavoro. E poi, grazie al pallone, ho potuto conoscere molte persone e sono nate tante amicizie. Per me è indispensabile». Il calcio e il vino hanno qualcosa in comune? «Direi di sì. Per fare un gran vino bisogna curare molti aspetti e dettagli. Nel calcio è la stessa cosa, bisogna avere grande dedizione». Domanda un po' scomoda: usa una bevanda alcolica per descriverti. «Non è affatto facile. Direi che potrei essere un Sambì, novità che stiamo lanciando sul mercato. Si tratta di una bevanda alcolica ai fiori di sambuco. È un'alternativa alla birra, leggera e divertente. Fossi un vino? Un buon rosso della Borgogna».

Parliamo di ricordi. Quali momenti hanno un posto speciale nel tuo cuore? «Sicuramente la promozione in Seconda Interregionale con il Castello. Non la dimenticherò mai. Oppure le due volte che ho potuto giocare i trentaduesimi di Coppa Svizzera, contro Basilea (quando giocavo a Mendrisio) e Lugano (con la maglia del Castello). Oppure la parentesi in Svizzera francese. Mi sono divertito molto ed è un ricordo speciale». Oggi giochi nell'Arogno, in Quinta Lega, nella squadra del tuo paese. «Sì, e sono fiero di ciò. La stagione sta andando molto bene. Nell'Arogno giocano brave persone, sia dentro sia soprattutto fuori dal campo, aspetto molto importante, dato che il calcio è solo e unicamente un divertimento. Il nostro obiettivo è la promozione, ci crediamo e vogliamo farcela».

E fuori dal campo? «Mi piace divertirmi, stare con i miei amici e la mia ragazza. Adoro il contatto, la compagnia, ridere e parlare. Il tempo libero visto il mio lavoro non è moltissimo, ma cerco di sfruttare al massimo ogni momento. Da un annetto sto pure andando a pescare. E poi mi piace mangiare e bere bene. Provare, sperimentare e scoprire». Allora cin cin, con l'auspicio che tu possa avere tanti motivi per brindare nella tua vita, professionale e sportiva.