L'FC Chiasso denuncia i tentativi di combine

L'FC Chiasso sta dando seguito alle segnalazioni giunte dai propri giocatori e ha deciso di sporgere denuncia presso il Ministero Pubblico e gli organi della Swiss Football League per il tentativo di manipolazione delle gare di campionato, messo in atto da soggetti che negli scorsi giorni hanno avvicinato alcuni calciatori rossoblù. Il nome dell'ex giocatore accusato di corruzione sarebbe noto alla società rossoblù, che per ora non intende però rivelarlo.

"La società e i propri tesserati non esiteranno a difendere la propria onesta morale e sportiva in qualsiasi occasione" dichiara la società in un comunicato odiero.

(Red)