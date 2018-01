L'FC Lugano comincia con un derby amichevole

La preparazione invernale dell'FC Lugano comincia domenica 14 gennaio, alle ore 14.00, presso il campo B1 di Cornaredo, dove avrà luogo la prima amichevole del nuovo anno, che vedrà i bianconeri fronteggiare il FC Chiasso.

Il 16 gennaio la squadra si muoverà verso Pescara, dove mercoledì 17 gennaio, alle ore 15.00, si terrà la seconda amichevole tra i bianconeri e la compagine allenata da Mister Zeman. Seguirà il classico ritiro invernale a Roma, durante il quale si svolgerà un’ulteriore amichevole, con data, orario e avversario ancora da definire.



La squadra farà ritorno in Ticino il giorno 25 gennaio e il 28 gennaio contro il FC Wil sosterrà l’ultima partita di preparazione in vista dell’esordio in campionato di domenica 4 febbraio a Basilea.

(Red)