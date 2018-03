Lo Young Boys piega un buon Lugano

Gli uomini di Tami per lunghi tratti hanno tenuto testa alla capolista, implacabile però sotto porta. I gialloneri si sono imposti a Cornaredo per 4-2.

Il Lugano di Pierluigi Tami, impegnato a Cornaredo contro lo Young Boys, ha soltanto accarezzato il sogno di fare lo sgambetto alla capolista di Super League. Un sogno che si è fatto un pizzico più concreto al quinto minuto del primo tempo, quando Bottani - ottimamente imbeccato da una spizzicata di testa di Gerndt - ha sbloccato il punteggio per i suoi. Già al decimo però, complice l'ennesima papera del portiere Da Costa, gli ospiti sono riusciti a impattare la contesa con la marcatura di Nsamé. La prima frazione si è poi conclusa con i gialloneri avanti per 2-1, in virtù del gol di Assalé, siglato al trentesimo.

Nella ripresa Sabbatini e compagni hanno provato a rientrare in partita, creandosi anche qualche buona occasione (specialmente con Gerndt), però puntualmente sciupata. Col baricentro spostato verso l'attacco in cerca del pareggio, i padroni di casa sono poi stati sorpresi dalla rete del 3-1 di Schick (78'), che sembrava aver definitivamente chiuso i conti. Soltanto all'apparenza però, perché nei minuti finali Janko (86', al suo primo centro con la maglia bianconera) e Bertone (90') hanno fissato il punteggio finale sul 4-2 per i bernesi.

Per i sottocenerini si tratta della seconda sconfitta consecutiva, dopo il 3-0 esterno incassato a San Gallo sette giorni fa.

(Red)