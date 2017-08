Lugano beffato nel recupero col San Gallo

Recupero amaro per i bianconeri, che provano a salire in cattedra nella ripresa ma senza torvare lo spunto vincente. E nel finale, un errore di Piccinocchi propizia il gol-partita sangallese di Albian Ajeti.

Si era interrotta sull'1-0 per il Lugano una ventina di giorni fa, la sfida tra Lugano e San Gallo. La si è recuperata da capo mercoledì sera, ed è finita all'opposto: 1-0 per il San Gallo. Decisiva la zampata di Albian Ajeti all'81', bravo ad approfittare di un passaggio pericoloso e sbagliato da Piccinocchi all'indirizzo di Mariani.

Una vera e propria beffa per gli uomini di Tami. Dopo un primo tempo senza grandi spunti né su un fronte né sull'altro (da segnalare solo un brivido portato dal sangallese Kukuruzovic al quarto d'ora), nella ripresa sono stati proprio i padroni di casa a crederci di più e a sfiorare la rete. Mariani al 48' è stato fermato soltanto dal palo, e poco dopo da un intervento in tuffo di Lopar. Al 55' un centro di Crnigoj è stato fermato con il braccio da Haggui: l'arbitro Amhof non se n'è però accorto, malgrado in molti invocassero il rigore. Lo stesso Crnigoj all'86', dopo il gol ospite, ha colpito un altro palo da posizione defilata. Ma il pallone di entrare non ne voleva sapere. E così il San Gallo ha festeggiato tre punti quasi insperati, per quanto (poco) mostrato.

(Red)