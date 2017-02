Lugano bloccato sul pari a Vaduz

C'è un pizzico di rammarico in casa bianconera al termine del match odierno contro il Vaduz. Sì, perché l'impressione è che al Rheinpark Stadion gli uomini di Tramezzani abbiano mostrato cose migliori rispetto ai padroni di casa, abili però a fermare la marcia dei sottocenerini dopo il bel successo contro il Grasshopper. Nel primo tempo, perlopiù controllato dal Lugano, sono stati gli uomini di Contini a sbloccare la contesa al 35'. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Grippo ha infatti insaccato di testa anticipando un maldestro Russo (sostituto dell'infortunato Salvi) sul primo palo. Un gol per la verità trovato contro l'andamento del gioco, come ha sottolineato qualche minuto più tardi la traversa centrata da Golemic. Nel secondo tempo gli ospiti hanno provato ad elevare ulteriormente il ritmo, trovando il pareggio al 65' con Sadiku, abile a deviare in rete un traversone del neo-entrato Mizrachi. Nessuna delle due compagini è però stata in grado di trovare nuovamente la via della rete e così l'incontro si è concluso sul risultato finale di 1-1.

Il prossimo impegno dei bianconeri è in programma domenica prossima a San Gallo.

(Red)