Lugano, brutta battuta d'arresto

I bianconeri sono stati sconfitti per 3-0 a San Gallo - Decisive le troppe assenze, così come gli errori di un impreciso Da Costa.

Se non bastavano le assenze, ci ha messo del suo anche Da Costa. E il Lugano, dopo quattro vittorie consecutive, è tornato a provare le brutte sensazioni legate a una sconfitta. Il 3-0 di San Gallo, firmato dai gol di Kukuruzovic, Sigurjonsson e Itten, ha varie spiegazioni. Tami ha dovuto ricostruire la sua squadra a causa delle tante assenze, sia in difesa (Rouiller e in extremis Golemic) che a centrocampo (Piccinocchi e Sabbatini). E poi Da Costa appunto è tornato a palesare qualche limite, emerso in particolare sulla prima e sulla terza rete incassate.

Domenica prossima a Cornaredo arriverà l'YB.

(Red)