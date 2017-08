Lugano domina a Cornaredo

Gli uomini di Tami si sono imposti 4 a 1 contro il Thun. Perso Mariani per infortunio. 3'405 gli spettatori presenti, che hanno potuto godere di una partita di grande spessore.

I tifosi bianconeri hanno potuto ammirare la prima vittoria della stagione del Lugano. Gli uomini di Tami hanno dominato contro il Thun, aggiudicandosi la partita per un netto 4-1. Pecca della serata la perdita per infortunio al 69' di Mariani, uscito in barella dal campo.

Diverse le occasioni per Sabbatini e compagni, che hanno trovato le prime due reti dalla bandierina. La prima di Crnigoj dopo soli 4 minuti dal fischio d'inizio e la seconda di Gerndt al 27'. Prima della pausa però i bernesi hanno accorciato le distanze, trovando il goal del 2-1. Ma questo non ha affatti intimorito la compaggine di Tami che all'inizio della ripresa ha trovato il 3-1 sempre grazie all'attaccante svedese il Lugano si è riportato in netto vantaggio, conquistando il 3-1. Sabbatini all'89' su rigore ha sigillato la partita.

I giocatori hanno regalato ai 3'405 spettatori presenti a Cornaredo una partita di grande spessore.

(Red)