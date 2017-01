Lugano e Chiasso, patto sui giovani

Questo il comunicato inviato oggi alla stampa da Lugano e Chiasso, relativo al loro accordo di collaborazione:

"FC Lugano e FC Chiasso comunicano di aver siglato un accordo di collaborazione sulle condizioni quadro per lo sviluppo delle carriere dei giovani calciatori ticinesi, in particolare di quelli in procinto di terminare la formazione del calcio d’élite nell’Associazione Team Ticino. Le due compagini ticinesi di Lega nazionale hanno inteso regolamentare prestiti e trasferimenti definitivi dei giovani più promettenti così da stabilire, per le migliori promesse del calcio ticinese, dei piani di carriera sfruttando la piramide che è venuta creandosi nel panorama calcistico sudalpino. Nei prossimi giorni verranno annunciati i nomi dei primi calciatori oggetto di questa nuova collaborazione".

Lugano e Chiasso, tra l'altro, si sfideranno in amichevole mercoledì a Tenero, alle 12.00.

(Red)