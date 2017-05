Lugano, licenza sì - Chiasso, licenza no

La SFL ha comunicato le sue decisioni in vista della prossima stagione - La notizia è che il Wil ha ricevuto il permesso di ripresentarsi in Challenge League.

La SFL ha appena comunicato le decisioni della sua commissione delle licenze. Ebbene, nessun problema per il Lugano, che per l'ennesima volta ha passato il suo "esame" in prima istanza. Come i bianconeri, lo hanno passato anche tutte le altre nove società attualmente in Super League. Nella massima categoria potranno giocare anche Zurigo e Xamax.

La licenza II - quella valida per la Challenge League - è andata ad Aarau, Sciaffusa, Servette, Winterthur e - udite udite - Wil. I sangallesi, da mesi alle prese con una grave crisi economica, hanno ricevuto la licenza in prima istanza. Non il Chiasso, invece, che come Le Mont e Wohlen deve sperare nella seconda istanza. Ma quella relativa ai rossoblù è in realtà una non-notizia, già da settimane annunciata dalla stessa dirigenza. Possono invece sperare nella promozione dalla Promotion League sia Kriens che Nyon e Rapperswil.

(Red)