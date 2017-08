Lugano, pareggio nella canicola

Seconda partita casalinga per il Lugano in questa nuova stagione. La prima (contro il San Gallo) era stata interrotta dopo 45' e un acquazzone, quella di questa sera, contro lo Zurigo, è stata portata fino in fondo, sotto l'impressionante canicola di questi giorni. E la canicola si è fatta sentire eccome, anche sul campo.

Andamento molto spezzettato, poche vere occasioni da gol. La prima, e più importante, è però capitata dopo 12' sui piedi di un giocatore bianconero. Purtroppo però il tiro di Marzouk si è fermato sul palo. Maggiore rammarico per il gol annullato ingiustamente a Junior al 40'. La partita si è così trascinata fino al 59', quando è entrato l'ultimo arrivato, l'attesissimo Gerndt. Anche lo svedese però non è riuscito a rompere l'equilibrio e a stravolgere il risultato. Zero a zero, già, buono solo per smuovere la classifica. Viste le condizioni, può anche bastare. Certo, quel gol annullato ingiustamente fa parecchio male... La vittoria insomma andrà cercata mercoledì nell'infrasettimanale di Losanna.

