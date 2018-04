Lugano, da Tami ad Abascal

Da questo momento Tami non è più l'allenatore della prima squadra del FC Lugano. Il sostituto? Lo spagnolo, ex Chiasso, ha battuto, nella corsa a due, Ciriaco Sforza.

Il FC Lugano comunica che in data odierna l’allenatore Pierluigi Tami è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Nel renderlo noto, il Club bianconero "ringrazia Pierluigi Tami per il grande impegno e la professionalità dimostrata, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera da allenatore professionista".

Il nome del nuovo allenatore verrà annunciato nelle prossime ore. Sul taccuino di Angelo Renzetti c'erano comunque due nomi soltanto, quelli di Ciriaco Sforza e di Guillermo Abascal. "Devo decidere tra ragione e sentimento", ci aveva detto il presidente bianconero. Poi ha scelto per il 28enne spagnolo, ex Chiasso. Domani l'annuncio.

(Red)