Marc Janko a Lugano: adesso è fatta!

Adesso è fatta per davvero: la trattativa del FC Lugano con Marc Janko è andata a buon fine. Il bomber austriaco ha firmato con i bianconeri fino al 2019, liberandosi così con un anno e mezzo d'anticipo dallo Sparta Praga, realtà in cui era finito ai margini.

Un gran bel colpo per il club di Angelo Renzetti: il 34enne attaccante in Super League aveva fatto meraviglie, fino all'anno scorso, con la maglia del Basilea (34 reti in 66 partite). Nella corrente stagione, invece, allo Sparta Praga ha accumulato soltanto 8 presenze in tutte le competizioni (2 gol). A Cornaredo cercherà di riscattarsi.

(Red)