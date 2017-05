Massimo Lombardo al Basilea

Massimo Lombardo lascerà la Federazione svizzera di calcio – era alla guida della nazionale svizzera Under 16 – a fine stagione per diventare assistente allenatore di Raphael Wicky al Basilea. Un importante trasferimento quindi per il 44enne tecnico ticinese, ex nazionale rossocrociato, che raggiunge nello staff rossoblù i vari Marco Walker (secondo assistente), Massimo Colomba (portieri), Michael Müller (analisi), Werner Leuthard (preparatore) e Thomas Häberli (talenti).