Mauro Lustrinelli allenatore dell'Under 16

L’Associazione Svizzera di Football (ASF) assume due nuovi allenatori per le sue nazionali giovanili. Si tratta di Mauro Lustrinelli (FC Thun) e di Francesco Gabriele (FC Wohlen), i quali rimpiazzeranno rispettivamente Massimo Lombardo (nuovo viceallenatore dell’FC Basilea) per l’Under 16 e Gérard Castella (nuovo responsabile della formazione presso i Young Boys Berna) per l’Under 19.

Mauro Lustrinelli (41 anni) ha disputato la bellezza di 380 partite con Bellinzona, Lucerna, Thun, Wil e Sparta Praga, realizzando in totale 160 reti. L’attaccante ha inoltre vestito per ben 12 volte la maglia della Nazionale svizzera, prendendo parte alla fase finale della Coppa del Mondo 2006 in Germania. Il ticinese, titolare di una laurea in economia e finanze, occupa da oltre cinque anni diverse funzioni di allenatore presso l’FC Thun (Under 18, Under 21, allenatore degli attaccanti, viceallenatore della prima squadra e sino a fine stagione allenatore della prima squadra). Da marzo 2015 egli ricopre il ruolo di viceallenatore della Nazionale Under 21 come assistente di Heinz Moser.

Francesco Gabriele (40 anni) ha ottenuto, nel corso dell’ultimo decennio, una grande fama nel mondo del calcio svizzero e presso l’ASF come allenatore, formatore e promotore del calcio giovanile. Nato in Italia, Francesco Gabriele è stato allenatore del FC Baden, AC Bellinzona, Lausanne Sport, FC Wil e dal 7 settembre 2016 dell’FC Wohlen. Inoltre egli ha lavorato regolarmente presso l’ASF nel contesto dei vari turni élite delle Nazionali svizzere Under 17 e Under 19. Francesco Gabriele, in possesso del diploma UEFA Pro, è anche membro della commissione dei preparatori atletici dell’ASF dal 2011.

Secondo Laurent Prince (direttore sportivo dell’ASF) e Heinz Moser (responsabile della formazione dell’ASF), Mauro Lustrinelli continuerà a svolgere questa mansione anche in futuro. A partire dalla nuova stagione egli si incaricherà appunto dell’Under 16 di Massimo Lombardo, mentre Francesco Gabriele allenerà la selezione Under 19.

