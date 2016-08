Niente Shaqiri contro il Portogallo

Petkovic ha diramato la lista dei convocati per la sfida del 6 settembre. L'asso dello Stoke City è infortunato e non sarà qunidi in campo al San Giacomo.

Martedì 6 settembre comincia per la nazionale rossocrociata la corsa ai mondiali russi del 2018. L’appuntamento è al San Giacomo, dove gli uomini di Petkovic se la vedranno coi campioni d’Europa del Portogallo.

Il ct della Nati ha quindi svelato oggi i nomi dei convocati per l’importante sfida. Se i nostri avversari dovranno fare a meno della stella Ronaldo – a riposo per un infortunio – la Svizzera non potrà contare su Shaqiri, pure infortunato.

Per il resto la formazione ricalca in buona sostanza quella vista all’opera in Francia, eccezion fatta per Steve Von Bergen (ritiratosi dalla Nazionale) e Denis Zakaria (impegnato con la U21).

Inoltre saranno a disposizione di Petkovic anche Luca Zuffi, Timm Klose e Renato Steffen, mentre resta sempre fra gli esclusi Gökhan Inler.

