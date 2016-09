Nulla da fare per l'ACB contro lo Zurigo

I granata, seppur autori di una prova molto volenterosa, sono stati sconfitti al Comunale per 2-0 in virtù delle reti di Koné e Winter.

Nulla da fare per il Bellinzona di Simone Patelli, che nei sedicesimi di Coppa Svizzera ha visto infrangersi il sogno di passare il turno. I granata sono infatti usciti sconfitti per 2-0 dall'incontro disputato al Comunale.

Decisive le reti di Koné, che ha sbloccato la sfida già al secondo minuto, e di Winter, che al 74' ha definitivamente chiuso i conti. Resta comunque un po' di rammarico in casa sopracenerina, per una prova che nel primo tempo ha visto i locali mettere anche in difficoltà gli ospiti.

A passare il turno, così come Chiasso e Lugano vittoriosi ieri, è dunque stata la compagine allenata da Ueli Forte.

(Red)