Partenza falsa per il Lugano a Lucerna

Parte in salita, il nuovo campionato di Super League per il Lugano di Pierluigi Tami. I bianconeri sono stati sconfitti dal Lucerna con il risultato di uno a zero: decisivo Juric ad una decina di minuti dal termine.

Nel primo tempo il Lugano si è sostanzialmente accontentato di difendere, spaventato in entrata dall'asta colpita dal lucernese Juric, al quarto d'ora. Di fronte ad una compagine svizzero-centrale padrona delle operazioni (ma imprecisa offensivamente), i bianconeri hanno comunque avuto modo di testare i riflessi di Omlin con Milosavljevic (titolare a sorpresa, in attacco) e Junior. Ancora Juric a ridosso della pausa ha sfiorato il gol, di testa, servito da Christian Schneuwly.

Nella ripresa, il Lugano è sceso in campo molto più propositivo. Si è fatto vedere in particolare con Mariani (55') e, a due riprese, con il neo-entrato Marzouk (58'). Lo stesso attaccante franco-marocchino si è addirittura trovato solo contro il portiere, ad una ventina di minuti dalla fine, ma è stato neutralizzato da Omlin. Poi però è (ri)salito in cattedra Juric, che dopo aver mancato la rete su punizione (67') ha fatto centro di testa all'81'. Gli uomini di Tami si sono allora lanciati all'assalto, rinforzati davanti dall'inserimento del redivivo Culina. Ma non è bastato: alla Swissporarena, la stagione dei ticinesi inizia con una sconfitta.

