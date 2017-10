Petkovic nel mirino del Milan?

Il Milan sarebbe interessato a Vladimir Petkovic per la propria panchina. A riferire di un interessamento in questo senso per il dopo Montella sono alcuni media, tra i quali la Gazzetta dello Sport, secondo cui il direttore sportivo della società rossonera Mirabelli sarebbe già in contatto con l'allenatore della Nazionale svizzera.

Si inserisce in questo senso il viaggio dello stesso Mirabelli compiuto due giorni fa a Lisbona.

