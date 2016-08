Quando Locarno-ACB era derby da grandi folle

Oggi in Prima Lega le bianche casacche ospitano il Bellinzona: una sfida a cui ci avviciniamo in compagnia di "Winnie" Kurz, che ricorda i "tempi d’oro"

di mauro antonini

Nato ad Horgen, la città per eccellenza della pallanuoto svizzera, Winfried Kurz non avrebbe mai immaginato che il suo trasferimento in Ticino nell’estate del 1982 avrebbe segnato per sempre la sua vita di uomo e di professionista. Lo volle il presidente dell’ACB Pietro Canavesi su consiglio e pressioni del Mister di allora Milovan Beljin. «Ma ero stato chiaro con i granata: se vengo da voi voglio fare l’attaccante!». Sì, perché nello Zurigo faceva il terzino (allora si diceva così) e il giovane Winnie proprio non ne voleva sapere di giocare in quella posizione. Detto fatto, approdò al Comunale insieme ad un altro elemento di belle speranze, tale Kundert. Fu un successo, anche se alla sua seconda stagione le cose non andarono per il meglio visto che i granata finirono in LNB. Ma la sua avventura ticinese era ben lungi dall’essere terminata: il Locarno, grazie ai buoni rapporti fra i due club, ne acquistò ìl cartellino e per Kurz iniziò una nuova grande avventura fatta di reti, tante!, una storica promozione in LNA, delusioni, sofferenze e tanta riconoscenza da parte del pubblico verbanese. I tempi sono però cambiati e le bianche casacche, così come i "cugini" della capitale, oggi militano in Prima Lega, un campionato anonimo nel quale cercano di risollevare le loro sorti. «Finire in questa lega non è difficile, il duro è risalire» dice l’ex attaccante, che stasera sarà al Lido per assistere al derby. Con tanta nostalgia delle belle sfide del passato.

Locarno-ACB in Prima Lega mette addosso un po’ di tristezza. Vero Kurz?

Peccato. In passato questa partita era certamente uno degli appuntamenti sportivi più sentiti del canton Ticino. Oltre alle sfide contro il Lugano, il big match sopracenerino teneva banco ovunque. Nelle due città non si parlava d’altro: nei bar, nei ritrovi e persino in famiglia. Oggi purtroppo la caduta delle due società nella lega amatoriale ha certamente tolto parte del fascino di questo derby. Io comunque stasera al Lido ci sarò: per il gusto della tradizione e perché sono curioso di vedere all’opera le due squadre. I risultati di sabato scorso sono stati per certi versi sorprendenti (ndr: Gossau-Bellinzona 1-0, Locarno-Red Star 5-0). E la gara odierna potrebbe sciogliere parecchi interrogativi sulle reali potenzialità delle due contendenti.

Si prevede comunque una buona affluenza.

Non sono in grado di fare delle previsioni, anche se mi aspetto almeno un migliaio di spettatori. Numero davvero insignificante rispetto ai grandi derby del passato. Mi ricordo che nella stagione 1986/1987, ovverossia quella di Lega Nazionale A, ci furono quasi 15.000 tifosi impazziti a vedere un Bellinzona-Locarno che terminò 2-2, con tanto di doppietta del sottoscritto. I granata, nelle cui file giocavano Fargeon e i brasiliani Paulo Cesar e Mario Sergio, vincevano 2-0. Poi noi rimontammo! In quel campionato il Bellinzona, che aveva una rosa superiore alla nostra, non riuscì mai a batterci. Quella e la stagione precedente furono per certi versi incredibili per il Locarno...

Si spieghi.

Nel 1986 vincemmo il campionato cadetto a suon di gol e spettacolo. Una squadra, la nostra, che ancora oggi è ricordata per quel suo modo particolare di stare in campo e cioè con spensieratezza ma pure con la consapevolezza dei propri mezzi. Fu una cavalcata splendida, che Lugano, Bellinzona e Chenois invano provarono ad interrompere. Alla fine salimmo in A con in granata perché i bianconeri crollarono clamorosamente nel girone di ritorno malgrado un vantaggio di 8 punti…. Che tempi! Mi ricordo la sera in cui festeggiammo in Piazza Grande la promozione in A: pioveva a catinelle e noi eravamo ebbri di felicità.

Con Kurz bomber di razza!

Mi adattavo perfettamente al ruolo di prima punta costruitomi da Mister Toni Chiandussi. Insieme a Tami e Abächerli formavano un terzetto offensivo davvero efficace. Ma anche quando esordii in A a Bellinzona mi trovai benissimo. E pensare che nello Zurigo, il mio club di formazione, mi faceva giocare terzino!

Il calcio di oggi e quello di ieri. Due mondi agli antipodi.

Certo. Allora eravamo semiprofessionisti, perché il salario di calciatore non bastava. Altre differenze significative? Le squadre ticinesi erano composte in larga maggioranza da elementi locali o della Svizzera Interna e la gente si riconosceva di più nei loro club. In parte ciò spiega anche la disaffezione del pubblico ticinese verso il calcio attuale. A Lugano sabato scorso alla sfida che è pur di Super League fra bianconeri e Losanna si superavano a fatica le 3’000 unità. Se poi aggiungiamo le disavventure societarie delle nostre società, beh, allora il quadro è completo.

Si è trovato meglio a Locarno o Bellinzona?

Sulle rive del Verbano ho vissuto la maggior parte della mia carriera di calciatore e perciò sono legatissimo alle bianche casacche. Ma anche a Bellinzona mi sono trovato bene: al Comunale ho giocato la prima "vera" stagione in Lega Nazionale A. E ancora oggi quando vado nella Capitale per lavoro, i vecchi tifosi granata mi riconoscono e mi fermano per strada. Significa che ho lasciato qualcosa di buono.

Il Locarno di oggi...

So che la situazione economica e societaria è alquanto difficile. Ma non entro nel merito. Per quanto riguarda la squadra, invece, posso dire che ha una base giovane e questo è un buon segno, anche se credo che quest’anno sia la salvezza l’unico obiettivo possibile.

Perché lei se n’è andato da Locarno?

Ho lasciato sul finire del 2014, in Promotion League, per questioni di lavoro. Non riuscivo più a far combaciare i due impegni. E mi è spiaciuto molto, perché avevamo creato un bel gruppo e i risultati cominciavano ad arrivare…

Qualcuno disse che con Kurz in panchina sino a fine stagione il Locarno non sarebbe retrocesso.

Manca la controprova ma posso assicurarle che nel periodo in cui ho allenato, la squadra mi seguiva alla lettera. Si marciava tutti nella stessa direzione, c’era unità d’intenti. Su quello che è poi successo nel girone di ritorno non posso esprimermi. Il Locarno non era più di mia competenza. Ora vado solo a vedere le partite come spettatore.

Parliamo per finire del Bellinzona odierno.

Mi piace come sta lavorando. E sono pure contento di vedere in campo alcuni giocatori che in passato ho allenato. Nella Capitale c’è tanta passione per il calcio e questo è un fattore secondo me fondamentale quando si vuole ricostruire qualcosa da zero. Passione ed entusiasmo che purtroppo sono via via scemate a Locarno, dove negli ultimi anni la piazza si è progressivamente staccata dal club.

PRIMA LEGA, IL RECUPERO

Locarno - Bellinzona oggi 20.00

La classifica: 1. Mendrisio 4/10; 2. GC II 5/9; 3. Thalwil 4/8; 4. Gossau SG 4/8; 5. Eschen/Mauren 4/7; 6. Balzers 5/7; 7. Winterthur II 4/6; 8. Bellinzona 3/4; 9. San Gallo II 4/4; 10. Red Star ZH 4/4; 11. Locarno 3/3; 12. Seuzach 4/3; 13. Wettswil-B. 4/3; 14. Seefeld Zurich 4/3.