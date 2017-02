Quante ne sai sul calcio svizzero?

Sul Giornale del Popolo è nata Calciolica: una nuova rubrica dedicata a tutti gli appassionati di calcio svizzero. Redatta in chiave nostalgica, verrà pubblicata senza una particolare cadenza, ma in base ai ritmi della redazione. Quante ne sapete sul calcio elvetico? Vi considerate degli esperti? Non avete paura di mettervi alla prova? Allora il nostro quiz fa per voi! Sin dalla primaedizione infatti Calciolica presenta una serie di domande riguardanti il gioco più bello del mondo... in salsa rossocrociata!

Qui di seguito le domande che potete trovare a margine della rubrica sportiva di oggi (venerdì), con le relative risposte. In bocca al lupo!