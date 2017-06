Renzetti ha deciso: vuole Tami

Il presidente del FC Lugano non ha più intenzione di incontrare Fabio Grosso - l'altro candidato - e si troverà domenica con l'ex tecnico del GC per definire l'accordo.

Angelo Renzetti ha deciso. Il presidente bianconero, inizialmente intenzionato a incontrarsi con l'italiano Fabio Grosso questo fine settimana per discutere di un eventuale ingaggio, ha cambiato idea: «Ho deciso di non trovarmi più con Grosso. Voglio affidare la panchina bianconera a Pier Tami, che resta dunque l’ultimo candidato in corsa. Ci incontreremo domenica e se accetterà il lavoro, il posto sarà suo». Cosa ha fatto cambiare idea al presidente? «Ci ho riflettuto a lungo e onestamente ho la forte sensazione che Paolo Tramezzani abbia - a conti fatti - usato il Lugano. È giunto in Ticino, ha svolto il suo lavoro e poi alla prima occasione se n’è andato. Per questo adesso voglio qualcuno che abbia a cuore la società, che ci voglia bene. Tami conosce già il campionato svizzero e le sue dinamiche, inoltre ha già esperienza anche a livello europeo». Domani dunque l’incontro decisivo, che dovrebbe portare all’ufficializzazione dell’ex tecnico del Grasshopper: «Con lui siamo già molto avanti sotto diversi punti di vista (conosce la squadra, le possibilità del club, ecc...) e sento di poter ripartire nel modo giusto da dove siamo arrivati ora».

(MARTINN)