Splendido Lugano e il Basilea è battuto

I bianconeri si sono fatti bastare il gol di Gerndt per sorprendere i renani al St. Jakob e accorciare la classifica: ora il terzo posto è a tre punti.

Festa grande in casa Lugano.

I bianconeri sono passati presto in vantaggio, al 6', grazie a una punizione magistralmente calciata da Gerndt - letta male, va detto, da Vaclik - E poi hanno resistito ai tentativi di risalita del Basilea. I renani hanno anche avuto l'opportunità di calciare un rigore al 27', con Elyounoussi, ma Da Costa si è superato, facendosi perdonare il precedente (ingenuo) fallo. Nella ripresa, neppure Oberlin e Van Wolfswinkel, buttati nella mischia da Wicky, sono riusciti a girare la partita. Buon per il Lugano, che inizia alla grande il suo 2018, in attesa che venga ora ufficializzato l'acquisto di Janko.

Prossimo impegno, sabato prossimo, a Cornaredo, contro il Sion, che dal canto suo è stato battuto in casa dal GC.

(Red)