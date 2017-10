Sussulto europeo dei bianconeri!

Il Lugano ha ritrovato il successo nella serata più difficile, in Europa League, contro i cechi del Viktoria Plzen. È finita 3-2, con cinque reti tutte cadute in un pazzo secondo tempo.

Il Lugano c'è ancora, eccome se c'è! Nella terza giornata di Europa League, i bianconeri di Pier Tami hanno conquistato il loro primo successo in campo continentale battendo il Viktoria Plzen per 3-2. Decisive le reti di Mattia Bottani, Junior e Gerndt nella ripresa.

La compagine ticinese, con Gerndt, Sabbatini e Sulmoni in panchina, è partita subito con il piglio giusto. In particolare è stato Junior a rendersi pericoloso a due riprese verso il 20', e quindi - a cavallo di un brivido portato dai cechi - Rouiller di testa su calcio d'angolo. In chiusura di un primo tempo equilibrato è stato Bakos ad impensierire Da Costa, ma il risultato non è cambiato.

Il punteggio è però stato sbloccato al 63' grazie ad un pregevole spunto di Bottani, abile a superare il portiere del Viktoria Plzen dopo una notevole ripartenza di Golemic. Sei minuti dopo addirittura è caduto il raddoppio, originato ancora da Bottani stavolta nei panni dell'assistman, bravo a servire a Junior un pallone che il brasiliano ha mandato in rete con una magia al volo.

I cechi però si sono rifatti sotto con Krmencik al 76', ispirato dall'ex Sion Zeman, ma il Lugano ha retto ed ha ancora segnato, con Gerndt (subentrato a Bottani) all'88'. Partita finita? Neppure per sogno, perché il Viktoria Plzen ha trovato il secondo gol con Bakos al 90'. Ma i bianconeri hanno retto all'assalto finale, intascando tre punti pesantissimi per morale, classifica europea e... portafoglio.

(Red)