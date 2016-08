Svizzera-Portogallo senza Ronaldo

A causa di un infortunio, il fenomeno portoghese non giocherà contro i rossocrociati nella prima partita delle qualificazioni per i mondiali russi del 2018.

Il prossimo 6 settembre scattano le qualificazioni per i mondiali russi del 2018. La Svizzera se la vedrà subito con i campioni europei del Portogallo. Fortunatamente per i rossocrociati, la stella dei lusitani Cristiano Ronaldo non scenderà in campo.

Nella lista diramata oggi dal mister Fernando Santos non figura infatti il fenomeno del Real Madrid, che deve ancora recuperare pienamente dall’infortunio rimediato a seguito di uno scontro con Payet nella finale degli Europei.

(Ats/Red)